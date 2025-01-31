Умер актер фильма «Бумер» Анатолий Зобнин
31 января 202510:48
Умер актер Анатолий Зобнин, получивший известность по роли в фильме «Бумер», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что артиста ранее госпитализировали с пневмонией, развившейся на фоне онкологического заболевания. Он скончался в больнице в ночь на 31 января.
В известном фильме «Бумер» 2003 года Зобнин исполнил роль Прикинутого. Эта картина является единственной в его фильмографии.
Известно, что Зобнин окончил МГУ имени Невельского, затем работал в судебной сфере. В Москву он переехал в конце 90-х.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru