Умер актер фильма «Бумер» Анатолий Зобнин

Умер актер Анатолий Зобнин, получивший известность по роли в фильме «Бумер», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что артиста ранее госпитализировали с пневмонией, развившейся на фоне онкологического заболевания. Он скончался в больнице в ночь на 31 января.

В известном фильме «Бумер» 2003 года Зобнин исполнил роль Прикинутого. Эта картина является единственной в его фильмографии.

Известно, что Зобнин окончил МГУ имени Невельского, затем работал в судебной сфере. В Москву он переехал в конце 90-х.

