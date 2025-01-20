СМИ: Меладзе тайно вернулся в Россию
Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию «в режиме абсолютной секретности» перед грядущим мировым турне, чтобы посетить могилу отца Шоты Меладзе на кладбище в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, артист передвигался по столице на нескольких принадлежащих ему и его сестре внедорожниках Mercedes в сопровождении охраны.
«Во время визита он также повидался с матерью, родными и посетил могилу своего отца... который умер 19 января прошлого года. На кладбище Валерий 5-7 минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию», — пишет Shot.
Отмечается, что вскоре певец отправится в приуроченное к его 60-летию мировое турне. Меладзе выступит в Европе, Канаде и США. Тур начнется с концерта в Баку 28 февраля и завершится выступлением в Нью-Йорке 26 октября.
Ранее СМИ сообщили, что Валерий Меладзе может вернуться в Россию с юбилейным туром. Отмечалось, что концерты артиста возможны в июне, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru