СМИ: Евгения Миронова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актер Евгений Миронов был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.

По данным СМИ, народный артист РФ обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия, скачки давления, онемение рук.

«У 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его экстренно поместили в стационар», - пишет SHOT.

Отмечается, что актер на фоне из-за сильного эмоционального и физического напряжения около года принимает успокоительные и снотворное, у него появились тревожные расстройства и проблемы со сном. Как пишет СМИ, Миронов оставался в больнице около недели. После курса лечения артисту выписали антидепрессанты, посоветовали исключить нагрузки и дополнительно обследоваться.

Ранее СМИ сообщили, что актера Эммануила Виторгана госпитализировали из-за проблем с сердцем. Жена артиста Ирина опровергла эту информацию, отмечает 360.ru.

