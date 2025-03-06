СМИ: Евгения Миронова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Актер Евгений Миронов был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.
По данным СМИ, народный артист РФ обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия, скачки давления, онемение рук.
«У 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его экстренно поместили в стационар», - пишет SHOT.
Отмечается, что актер на фоне из-за сильного эмоционального и физического напряжения около года принимает успокоительные и снотворное, у него появились тревожные расстройства и проблемы со сном. Как пишет СМИ, Миронов оставался в больнице около недели. После курса лечения артисту выписали антидепрессанты, посоветовали исключить нагрузки и дополнительно обследоваться.
Ранее СМИ сообщили, что актера Эммануила Виторгана госпитализировали из-за проблем с сердцем. Жена артиста Ирина опровергла эту информацию, отмечает 360.ru.
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