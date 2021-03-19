Скончался актер из «Неотложки» Виктор Конашенков

Российский актер театра и кино Виктор Конашенков умер на 69-м году жизни в Москве, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

Отпевание пройдет в субботу в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы в Одинцовском районе.

Причина смерти не раскрывается. Конашенков снимался в таких фильмах, как «Неотложка-2», «Пятая стража», работал в таких театрах, как «Мир искусства», МХАТ имени Горького.



