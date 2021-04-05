Швыдкой сказал, когда театральные залы заполнятся в Москве
Заполняемость залов в театрах Москвы составит к осени 100%, приводит ТАСС слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
По его словам, к лету ситуация с коронавирусом в Москве станет подконтрольной и потому можно надеяться, что к осени заполняемость залов в театрах будет полной.
Власти Москвы еще 22 января разрешили продавать билеты на 50% мест в зале театров, кинотеатров и концертных залов, а также разрешили работу музеев и библиотек.
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