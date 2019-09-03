Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет

Журналистам запретили публиковать шутки с вечера «Встреча выпускников КВН» в «Екатеринбург-Экспо». Ограничение действует не только на видео, но и на печатный формат. Как уточнили Ura.ru организаторы мероприятия, запрет связан с авторскими правами – шоу будет снимать «Первый канал».

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Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.

Сегодня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» выступят команды КВН «Город Пятигорск», «Сборная Камызяковского края по КВН» и «Уральские пельмени». Ведущим вечера по традиции будет президент международного союза КВН Александр Масляков.

Ранее стало известно, что отсоединившиеся от основной команды «пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников не примут участие в концерте

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