Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет

Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.

Сегодня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» выступят команды КВН «Город Пятигорск», «Сборная Камызяковского края по КВН» и «Уральские пельмени». Ведущим вечера по традиции будет президент международного союза КВН Александр Масляков.

Ранее стало известно, что отсоединившиеся от основной команды «пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников не примут участие в концерте

