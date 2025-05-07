Шаман и Мизулина проведут стрим в Minecraft в честь Дня Победы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман (Ярослав Дронов) проведут праздничный стрим в компьютерной игре Minecraft, посвященный 80-летию Победы Великой Отечественной войне. Об этом сообщила сама Мизулина в своем Telegram-канале.

Трансляция запланирована на 8 мая.

«Зрителей ждут праздничный концерт, виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны, которые воссозданы в игре», - написала Мизулина, добавив, что участники стрима смогут получить виртуальные подарки, скины и знаки отличия для Minecraft.

В свою очередь, Шаман сообщил в Telegram, что в ходе трансляции он и Мизулина будут комментировать праздничный концерт в честь Дня Победы, на котором выступят виртуальные аватары знаменитых артистов, в том числе Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман. Стрим пройдет в рамках проекта «Аллея героев».

Ранее Шаман подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной, пишет Ura.ru.

