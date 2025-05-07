Шаман и Мизулина проведут стрим в Minecraft в честь Дня Победы
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман (Ярослав Дронов) проведут праздничный стрим в компьютерной игре Minecraft, посвященный 80-летию Победы Великой Отечественной войне. Об этом сообщила сама Мизулина в своем Telegram-канале.
Трансляция запланирована на 8 мая.
«Зрителей ждут праздничный концерт, виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны, которые воссозданы в игре», - написала Мизулина, добавив, что участники стрима смогут получить виртуальные подарки, скины и знаки отличия для Minecraft.
В свою очередь, Шаман сообщил в Telegram, что в ходе трансляции он и Мизулина будут комментировать праздничный концерт в честь Дня Победы, на котором выступят виртуальные аватары знаменитых артистов, в том числе Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман. Стрим пройдет в рамках проекта «Аллея героев».
Ранее Шаман подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман и Мизулина проведут стрим в Minecraft в честь Дня Победы
- Захарова: Отношения России и Германии почти уничтожены
- СМИ: США нарастили сбор разведданных о Гренландии
- В Госдуме призвали проверить газовое оборудование в жилых домах
- СМИ: Латвия вслед за Литвой запретила перелет Вучича в Россию на День Победы
- Пакистан допустил остановку боевых действий против Индии
- Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
- Как минимум семь БПЛА уничтожены под Воронежем
- СМИ: Еще один американский истребитель упал в Красное море
- Назван средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru