«Сами удивляемся»: Директор РАМТ заявила о рекордном спросе на спектакли
Софья Апфельбаум отметила, что открыты продажи билетов уже на март.
На некоторые спектакли билеты раскупаются за несколько месяцев до премьеры, заявила директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум в пресс-центре НСН.
«Сейчас огромный интерес к театру, после пандемии, в связи с последними событиями. Людям нужно побыть вместе, ощутить себя единым сообществом. Мы наблюдаем какой-то невероятный спрос на спектакли, давно такого не было. Продажа на новогодние мероприятия практически завершена, до конца декабря билеты проданы, на январь активно идут продажи, сейчас открыли продажи даже на март. Наш новый спектакль «Зверский детектив», который тоже вышел, премьера, на март билетов уже нет. Мы сами удивляемся», - рассказала она.
Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН назвал основные причины отсутствия запасных кадров в театрах.
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