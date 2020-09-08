«Российская креативная неделя» стартовала в регионах

Первая «Российская креативная неделя» (Russian Creativity Week) началась 7 сентября в регионах страны, где продлится до 10 сентября и продолжится 11-13 сентября в московском Парке Горького.

Как рассказал председатель оргкомитета «Российской креативной недели», начальник управделами президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, региональную программу мероприятия разрабатывали с учётом специфики развития креативных индустрий каждой из территорий.

«Важно, что “Российская креативная неделя” – это именно федеральный проект, в который вовлечены регионы со всей России. Мы увидели огромный отклик за пределами Москвы», - отметил он.

Программу открыли премьерой мультижанровой постановки «Ленинградская симфония» в Красноярском театре оперы и балета. В рамках «Российской креативной недели» в 600 городах страны также проходит Фестиваль уличного кино, в конкурсную программу которого вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года. Проходят и другие тематические мероприятия: в Барнауле - пройдет круглый стол с участием представителей бизнеса и креативных индустрий, в Томске – поэтический вечер и выставка, в Ульяновске – дискуссии и форумы и т.д.

С 11 по 13 сентября регионы РФ получат возможность представить свои знаковые проекты и провести десятки мероприятий в Парке Горького в Москве. Среди участников будут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, выступивший официальным партнером «Российской креативной недели», Нижний Новгород, пермский край, Тульская область и другие.

