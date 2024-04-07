Режиссеру Марку Розовскому в день рождения вызвали скорую

Режиссер Марк Розовский, которому исполнилось 87 лет, потерял сознание на работе – ему вызвали скорую в театр «У Никитских ворот» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел 3 апреля после спектакля «На бис». Народному артисту стало плохо из-за усталости, и коллеги вызвали скорую помощь.

«Сейчас режиссёр дома», - пишут журналисты.

Марк Розовский написал сценарий к фильму 1979 года «Д'Артаньян и три мушкетёра». В его творческой биографии также несколько десятков театральных постановок, художественные и документальные фильмы, передает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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