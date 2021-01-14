Раскрыты трагические детали смерти актера Дмитрия Гусева

Стали известны обстоятельства кончины известного актёра кино и сериалов Дмитрия Гусева. Оказалось, что он умер за рулем автомобиля в тот момент, когда направлялся домой со съемок к жене. В этот день у пары была как раз очередная годовщина свадьбы.

Подробности раскрыла агент артиста Мария Крыжанская. Она рассказал, что Гусев до рокового момента успел отъехать от съемочной площадки всего на 500 метров. После этого машина врезалась в бордюр тротуара на Курьяновской улице и задымилась. Когда дверь автомобиля открыли, актёр за рулём уже не подавал признаков жизни.

При этом, по словам агента, на съемках Гусев чувствовал себя вполне хорошо и не жаловался на состояние здоровья, отмечает «Свободная пресса». Артист скончался в Москве накануне на 46 году жизни.

На счету Дмитрия Гусева более 100 ролей в фильмах и сериалах. В частности, он известен по работам в картинах «Глухарь», «Скорая помощь», «Воронины», «Физрук», «Обратная сторона Луны». Почти 20 лет он выходил на сцену «Театра на Юго-Западе».

