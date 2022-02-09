Путин поздравил Исторический музей в Москве со 150-летием
9 февраля президент России Владимир Путин поздравил Государственный исторический музей со 150-летним юбилеем. Поздравление было направлено коллективу музея.
В тексте президент отметил, что Исторический музей имеет огромное значение в изучении истории нашей Родины, а также в «укреплении национального самосознания, воспитании в людях уважения к своему прошлому». Путин напомнил, что музей не принимал посетителей несколько лет в 1980-1990-х гг. из-за реставрации, однако сотрудники «продолжали кропотливую работу по хранению, систематизации, исследованию уникальных фондов».
Путин подчеркнул, что коллектив музея соблюдает традиции его основателей, которые завещали «собирать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа».
Кроме того, на стартовой странице Google 9 февраля появился дудл, созданный российской художницей Томой Вагнер к юбилею Государственного исторического музея.
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