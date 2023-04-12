Появился видеопроект, разрушающий мифы о России

Фонд Гуманитарных Проектов совместно с соцсетью «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформой «Смотрим.ру» запустили новый видеопроект «Россия в деле», разрушающий мифы и стереотипы о России.

Отмечается, что новый просветительский проект стал продолжением профориентационного сериала «Билет в будущее». По словам управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина, уже на протяжении 10 лет ведется публичная борьба с мифами о России, очищаются имена отечественных деятелей культуры, науки, промышленности и других выдающихся граждан нашей страны. Есин отметил, что уже более 17 миллионов человек ознакомились с проектами фонда офлайн.

Целью нового видеопроекта является напоминание людям о величии России и её граждан. В частности, в настоящее время российскими умами совершаются открытия и прорывы в различных сферах. Российская индустрия конкурирует на рынке с мировыми брендами в сфера гражданского авиастроения, производства новых материалов, судостроения, медицины и других.

Именно отечественные специалисты первыми в мире создали автономную систему судовождения, которую уже внедрили в производство. В России также разрабатываются тренажеры, которые обеспечивают практические занятия для тех, кто будет управлять судами.

Российские ученые преуспевают в регенеративной медицине, научившись выращивать новые клетки, новые ткани и даже новые органы. Кардиохирурги смогли снизить риск инсульта на 95%, разработав и внедрив уникальных метод. Российские генетики создают новые виды растений с изначально заданными характеристиками, которые устойчивы к болезням и изменениям климата.

Под Белгородом расположен самый большой в Европе электросталеплавильный цех. Благодаря новейшим технологиям при производстве не используется уголь и прочие загрязняющие атмосферу материалы, что говорит о настоящей революции в металлургической промышленности.

