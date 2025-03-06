Помощник Миронова опроверг сообщения о госпитализации артиста

Помощник народного артиста РФ Евгения Миронова опроверг сообщения о госпитализации актера. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Миронов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Артист якобы провел около недели под наблюдением медиков.

«Нет, конечно», - указал помощник, отвечая на вопрос о госпитализации Миронова.

Говоря о самочувствии артиста, собеседник РИА Новости подчеркнул, что все в порядке.

Ранее невестка актрисы Людмилы Поргиной Ирина Караченцова опровергла сообщения об экстренной госпитализации артистки, напоминает 360.ru. Собеседница издания подчеркнула, что Поргина прошла плановое обследование.

