Помощник Миронова опроверг сообщения о госпитализации артиста
Помощник народного артиста РФ Евгения Миронова опроверг сообщения о госпитализации актера. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Миронов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Артист якобы провел около недели под наблюдением медиков.
«Нет, конечно», - указал помощник, отвечая на вопрос о госпитализации Миронова.
Говоря о самочувствии артиста, собеседник РИА Новости подчеркнул, что все в порядке.
Ранее невестка актрисы Людмилы Поргиной Ирина Караченцова опровергла сообщения об экстренной госпитализации артистки, напоминает 360.ru. Собеседница издания подчеркнула, что Поргина прошла плановое обследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru