Первый Московский летний фестиваль музыки «Зарядье» откроется концертом 1 июня
Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется 1 июня концертом в Большом зале «Зарядья», заявили его организаторы. Он продлится до 2 июля.
В его программе - ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты и детские бродилки. Кроме того, в выходные дни перед входом в Большой концертный зрители смогут принять участие в играх, мастер-классах и перформансах.
По словам устроителей, «Зарядье» – это праздник музыки, который невозможно удержать внутри привычных классических форм. Афиша фестиваля будет дополняться, но уже подтверждено участие Дениса Мацуева и Бориса Березовского, Российского национального оркестра и оркестра Musica Viva, а также Ильдара Абдразаков, Липарит Аветисян, Юрия Башмета и многих других.
В первый день работы фестиваля Государственный симфонический оркестр и дирижёр - Иван Рудин представят звёзд оперы, чьи голоса можно услышать на лучших оперных сценах мира.
В программе гала-концерта – арии из опер Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Бизе, Пуччини, Верди, Масканьи, Гершвина и других композиторов.
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