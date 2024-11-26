Оскароносный фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение
Завоевавший восемь наград «Оскар» фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение. Как пишет Variety, права на полнометражный сиквел или сериал приобрела независимая студия Bridge7.
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«Миллионер из трущоб», вышедший в 2008 году, рассказывает историю 18-летнего индийского сироты Джамала, который выигрывает главный приз в шоу «Кто хочет стать миллионером?».
«Некоторые истории остаются с нами ещё долго после титров, и «Миллионер из трущоб», несомненно, одна из них», - заявили представители компании.
В Bridge7 отметили, что уже начали работу «над следующей главой приключений юноши».
Ранее режиссёр комедии 1999 года «Догма» Кевин Смит анонсировал продолжение проекта, указав, что в нём снимутся актёры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru