Оскароносный фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение

Завоевавший восемь наград «Оскар» фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение. Как пишет Variety, права на полнометражный сиквел или сериал приобрела независимая студия Bridge7.

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«Миллионер из трущоб», вышедший в 2008 году, рассказывает историю 18-летнего индийского сироты Джамала, который выигрывает главный приз в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Некоторые истории остаются с нами ещё долго после титров, и «Миллионер из трущоб», несомненно, одна из них», - заявили представители компании.

В Bridge7 отметили, что уже начали работу «над следующей главой приключений юноши».

Ранее режиссёр комедии 1999 года «Догма» Кевин Смит анонсировал продолжение проекта, указав, что в нём снимутся актёры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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