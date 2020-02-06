Новости за ночь: Умер актёр Кирк Дуглас

Американский актёр и продюсер Кирк Дуглас скончался на 104 году жизни. Об этом сообщил его старший сын Майкл Дуглас.

«Для всего мира он был легендой, актёром из золотого века кино, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, являются образцом для всех нас. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения и которые навсегда останутся правдой. Папа, я так сильно люблю тебя и горжусь тем, что я твой сын», - написал он на своей странице в Facebook.

За свою кинокарьеру Кирк Дуглас снялся более чем в 40 фильмах, таких как «Чемпион», «Жонглёр», «Спартак», «Злые и красивые», «Детективная история». Несколько раз номинировался на «Оскар», в 1996 году получил почётную премию за выдающуюся карьеру. Стал лауреатом премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографическом фильме «Жажда жизни».

Кирк Дуглас также написал 10 романов и мемуаров.

