Москвичей пригласили на день открытых дверей в библиотеках и культурных центрах

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина пригласила взрослых и детей на день открытых дверей, который культурные центры и библиотеки столичного Департамента культуры проведут 20 марта с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, день открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках, где посетители смогут побывать на бесплатных пробных занятиях в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на спектакли и лекции, принять участие в экскурсиях и познавательных квестах.

Например, в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева историк искусства, научный сотрудник библиотеки Олег Грознов прочитает лекцию «Таинственная Прага: путешествия во времена императора Рудольфа II». А в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова пройдёт квест «Хранители», в рамках которого гости на время станут библиотекарями.



В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова взрослые и дети смогут заглянуть в фонд редких изданий и коллекций, и познакомиться не только с книгами и периодикой, но и, например, рекламными плакатами дореволюционной и советской эпохи.



В библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина пройдёт тематическая экскурсия по особняку, построенному в стиле русского псевдобарокко, где гостям расскажут о владельцах этого дома, а также о том, как работала библиотека на протяжении почти 120 лет своего существования.

В культурном центре «Марьина Роща» 20 марта проведут мастер-класс по латиноамериканским танцам, а в клубе «Феникс» покажут спектакль «Такая тоска, такая нежность», созданный по мотивам нескольких рассказов писателя и драматурга Александра Вампилова.

Наталья Сергунина отметила, что день открытых дверей проводится в столице уже в пятый раз и отныне такие ознакомительные мероприятия будут организовываться дважды в год: в конце марта и перед 1 сентября.

В мэрии добавили, что участникам дня открытых дверей будут измерять температуру бесконтактным термометром. Кроме того гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.