Марк Рудинштейн рассказал о состоянии Джигарханяна

Армен Джигарханян находится в больнице, врачи оценивают его состояние как нормальное. Об этом рассказал друг артиста, продюсер и актёр Марк Рудинштейн, пишет АГН «Москва».

По его словам, трагедии в госпитализации народного артиста нет, через несколько дней его уже выпишут. Решение обратиться к медикам было принято из-за обострения на фоне диабета.

«Всё нормально уже, не беспокойтесь. Обострение на фоне диабета, прокапают и через четыре дня вернут обратно. Трагического ничего нет. Я сначала тоже испугался, не мог дозвониться, с утра было тяжёлое состояние», — рассказал друг артиста.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Отмечалось, что он был доставлен в больницу и находится в реанимации. Напомним, последний раз СМИ сообщали о госпитализации Джигарханяна в октябре 2018 года. Тогда он должен был пробыть в стационаре две недели. По словам его друга Артура Согомоняна, у артиста были проблемы, которые требуют стационарного лечения, но «чего-то критичного не происходило».

