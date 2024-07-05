Кончаловский: Российский оскаровский комитет перестанет существовать
Российский оскаровский комитет, вероятно, закончит свое существование, считает режиссер Андрей Кончаловский. Об этом кинодеятель заявил в беседе с ТАСС.
Комитет действует при Национальной академии кинематографических искусств и наук. В 2022-м из организации вышли председатель Павел Чухрай и ряд режиссеров, в том числе Алексей Учитель, Николай Досталь, Сергей Бодров-старший, Владимир Котт. В прошлом году работу комитета приостановили, напоминает RT.
Отвечая на вопрос, стоит ли окончательно ликвидировать оскаровский комитет, Кончаловский отметил, что «неживое» будет «отваливаться, как ветки сухие».
«Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с "Оскаром"», — заявил режиссер.
Кончаловский указал, что ценность премии «Оскар» была существенной 30 лет назад, награда открывала перспективы для будущих работ. По мнению режиссера, получившие «Оскар» картины не всегда высочайшего уровня, а многие великие кинематографисты не смогли завоевать премию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru