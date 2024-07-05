Кончаловский: Российский оскаровский комитет перестанет существовать

Российский оскаровский комитет, вероятно, закончит свое существование, считает режиссер Андрей Кончаловский. Об этом кинодеятель заявил в беседе с ТАСС.

Комитет действует при Национальной академии кинематографических искусств и наук. В 2022-м из организации вышли председатель Павел Чухрай и ряд режиссеров, в том числе Алексей Учитель, Николай Досталь, Сергей Бодров-старший, Владимир Котт. В прошлом году работу комитета приостановили, напоминает RT.

Отвечая на вопрос, стоит ли окончательно ликвидировать оскаровский комитет, Кончаловский отметил, что «неживое» будет «отваливаться, как ветки сухие».

«Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с "Оскаром"», — заявил режиссер.

Кончаловский указал, что ценность премии «Оскар» была существенной 30 лет назад, награда открывала перспективы для будущих работ. По мнению режиссера, получившие «Оскар» картины не всегда высочайшего уровня, а многие великие кинематографисты не смогли завоевать премию.

