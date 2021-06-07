Кириенко: На гранты в области культуры в 2021 году выделят около 5 млрд рублей

Всего около 5 млрд рублей будет направлено в нынешнем году на гранты для проектов в области культуры. Об этом сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как напомнил Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, ранее правительство дополнительно выделило 3,5 млрд рублей на реализацию таких проектов в 2021 году.

«В реальности это больше: 3,5 млрд выделено дополнительно, и часть средств фонда президентских грантов традиционно направляется на поддержку проектов в сфере культуры», — пояснил замглавы президентской администрации.

Кириенко добавил, что 3,5 млрд рублей будут направлены на поддержку культурных проектов из фонда культурных инициатив, около 1,5 млрд — из фонда президентских грантов.

Кроме того, первый замглавы администрации президента отметил, что ранее принятие главой государства решения о создании целевого фонда «приводило к ощутимому росту, развитию соответствующего сектора». В качестве примеров Кириенко привел Фонд кино, фонд президентских грантов. По его словам, сфера культура была по сути «маленькой составляющей внутри фонда президентских грантов», и это неправильно.

«Россия богата талантливым деятелями культуры и искусства, активно развиваются креативные индустрии», — считает первый замглавы президентской администрации.

Также Кириенко рассказал, что решение о создании фонда культурных инициатив рассчитано на то, чтобы выделить сферу культуры, искусства и креативных индустрий как отдельное направление и поддержать целый ряд проектов.

Кириенко выразил надежду, что в ближайшее время помимо традиционных проектов в сфере культуры и искусства появятся «новые, неожиданные, нестандартные, кросскультурные» решения на стыке различных направлений. Первый замглавы администрации президента рассчитывает, что многие из них будут направлены на поддержку талантов и творчества среди детей и молодежи.

