Картина «Злой город» снова возглавила кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Злой город» Константина Буслова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Историческая лента заработала в кинотеатрах 99,2 млн рублей. Неделей ранее картина возглавляла рейтинг лидеров проката по итогам уикенда с 138,2 млн рублей.

На втором месте в числе наиболее популярных фильмов оказалась турецкая романтическая комедия Энгина Эрдена «Оставь это ветру», собравшая 84,7 млн рублей. Третьей в рейтинге стала драма режиссера Сарика Андреасяна «Война и музыка», которая заработала в прокате 39,7 млн рублей.

Также в список кинолидеров попала сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, которая собрала 31,1 млн рублей. Рейтинг замыкает «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко со сборами 30,9 млн рублей.

Между тем в российский прокат вышла приключенческая драма «Сент-Экзюпери», основанная на реальных событиях, сообщает РЕН ТВ.

