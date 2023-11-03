«Ищет, где лучше»: Драпеко усомнилась, что Пугачева вернулась в Россию навсегда

Пугачева предала и Россию, и Израиль, вряд ли она надолго задержится в стране, сказала НСН Елена Драпеко.

Аллу Пугачеву следует судить по поступкам, а не по песням, она ищет лучшей доли для себя и вряд ли надолго останется в России. Об этом НСН заявила первый зампред председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию через КПП в Псковской области. Отмечается, что исполнительница прибыла в страну одна, без своего мужа, иноагента Максима Галкина. Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал, после чего села в машину и направилась в свой замок в деревню Грязь. Драпеко предположила, что это не окончательное возвращение певицы.

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«Думаю, Пугачева решит свои локальные проблемы и снова уедет. Лично мне она перестала быть интересной, поэтому ее возвращение меня абсолютно не волнует. Слушать ее песни никто не мешает, но меняются времена — меняются и люди, человека нужно судить по поступкам, а не по песням. Пугачева предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе, Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время, как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить ее. Она нам не попутчица», — сказала Драпеко.

Ранее Пугачева посетила концерт рок-группы «Машина времени» в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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