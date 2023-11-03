«Ищет, где лучше»: Драпеко усомнилась, что Пугачева вернулась в Россию навсегда
Пугачева предала и Россию, и Израиль, вряд ли она надолго задержится в стране, сказала НСН Елена Драпеко.
Аллу Пугачеву следует судить по поступкам, а не по песням, она ищет лучшей доли для себя и вряд ли надолго останется в России. Об этом НСН заявила первый зампред председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее агентство РИА Новости сообщило, что российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию через КПП в Псковской области. Отмечается, что исполнительница прибыла в страну одна, без своего мужа, иноагента Максима Галкина. Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал, после чего села в машину и направилась в свой замок в деревню Грязь. Драпеко предположила, что это не окончательное возвращение певицы.
«Думаю, Пугачева решит свои локальные проблемы и снова уедет. Лично мне она перестала быть интересной, поэтому ее возвращение меня абсолютно не волнует. Слушать ее песни никто не мешает, но меняются времена — меняются и люди, человека нужно судить по поступкам, а не по песням. Пугачева предала Россию, предала Израиль, верна только самой себе, Эта певица, как в поговорке, ищет, где лучше, в то время, как многие другие люди пытаются спасти Россию, улучшить ее. Она нам не попутчица», — сказала Драпеко.
Ранее Пугачева посетила концерт рок-группы «Машина времени» в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
- В Иране 32 человека погибли при пожаре в наркологической клинике
- Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
- Грушко: Потери ЕС от санкций против России составили около $1,5 трлн
- В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО
- В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
- Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов
- МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской «Джихад-машины»
- В России резко увеличилось количество неплательщиков по кредитам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru