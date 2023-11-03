«Ищет, где лучше»: Драпеко усомнилась, что Пугачева вернулась в Россию навсегда

Аллу Пугачеву следует судить по поступкам, а не по песням, она ищет лучшей доли для себя и вряд ли надолго останется в России. Об этом НСН заявила первый зампред председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию через КПП в Псковской области. Отмечается, что исполнительница прибыла в страну одна, без своего мужа, иноагента Максима Галкина. Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал, после чего села в машину и направилась в свой замок в деревню Грязь. Драпеко предположила, что это не окончательное возвращение певицы.