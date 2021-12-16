«Инстинктивно лизнула»: Реставратор из Петербурга нашла конфету сестры Николая II
В Эрмитаже нашли конфету вековой давности, спрятанную во время бала великой княгиней Ксенией Александровной, родной сестрой императора Николая II.
Пресс-служба Эрмитажа опубликовала видео с рассказом о находке в Instagram.
Уникальная находка была сделана случайно во время того, как специалисты музея готовили платье княгини к выставке.
Один из рукавов платья оказался зашит, но явно на скорую руку, рассказала художник-реставратор высшей категории Галина Федорова. Она аккуратно удалила нити, после чего у нее на ладони оказался небольшой предмет розового цвета.
«И почему-то, – наверное, древние инстинкты срабатывают, – я это нечто лизнула. Это была конфета, помадка», - призналась реставратор.
По ее мнению, конфета могла быть надкушена княгиней во время бала, а потом спрятана в рукав, поскольку карманов у платья нет.
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