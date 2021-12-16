«Инстинктивно лизнула»: Реставратор из Петербурга нашла конфету сестры Николая II

В Эрмитаже нашли конфету вековой давности, спрятанную во время бала великой княгиней Ксенией Александровной, родной сестрой императора Николая II.

Пресс-служба Эрмитажа опубликовала видео с рассказом о находке в Instagram.

Уникальная находка была сделана случайно во время того, как специалисты музея готовили платье княгини к выставке.

Один из рукавов платья оказался зашит, но явно на скорую руку, рассказала художник-реставратор высшей категории Галина Федорова. Она аккуратно удалила нити, после чего у нее на ладони оказался небольшой предмет розового цвета.

«И почему-то, – наверное, древние инстинкты срабатывают, – я это нечто лизнула. Это была конфета, помадка», - призналась реставратор.

По ее мнению, конфета могла быть надкушена княгиней во время бала, а потом спрятана в рукав, поскольку карманов у платья нет.

