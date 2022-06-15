Херсонес приглашает волонтеров для участия в проекте по сохранению наследия
Всероссийский проект «Волонтеры наследия. Херсонес» приглашает добровольцев для участия в раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе и реставрационных работах по его восстановлению.
Он реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Патриаршего совета по культуре и объединит добровольцев со всей страны.
Отмечается, что волонтерам также предстоит принять участие в работах по камеральной обработке полученного материала с раскопок Южного пригорода Херсонеса, а также в работах по благоустройству территории на объектах Хоры древнего города.
Так, всего планируется провести 10 смен, из которых три смены предусмотрены для крымчан и севастопольцев. Продолжительность одной смены будет составлять 14 дней, первая начинается уже с 26 июня.
Как рассказал директор фонда гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин, целью проекта «Волонтеры наследия. Херсонес» является помощь музею-заповеднику «Херсонес Таврический», а также «оживление» истории для молодежи.
Так, за прошедшие два сезона в проекте поучаствовали более 400 добровольцев из 30 российских регионов. Они смогли войти в состав нескольких крупных археологических экспедиций, а также принять участие в раскопках в Южном пригороде Херсонеса.
Директор музея-заповедника Елена Морозова отметила, что волонтеры оказывают большую помощь. По ее словам, у добровольцев есть уникальный шанс оставить след в истории государства.
В пресс-службе фонда «Моя история» отметили, что участникам проекта будет обеспечено проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и обратно, а также трехразовое питание и брендированная одежда.
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