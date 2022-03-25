Хелависа и Князев записали саундтрек к российскому мультфильму «Финник»
В России вышел новый анимационный фильм производства студии компьютерной анимации «Петербург» (ГК «Рики») при поддержке Фонда кино.
Отмечается, что главный трек для фильма исполнил российский музыкант, лидер группы «Княzz» и один из основателей группы «Король и Шут» Андрей Князев, а также лидер группы «Мельница» Хелависа (Наталья О'Шей).
Выход альбома «Финник. Музыка из фильма» состоялся 25 марта на цифровых музыкальных площадках. Отмечается, что она представляет собой версию песни «Проклятый старый дом» на музыку Михаила Горшенёва. Трек «Прекрасный старый дом» сохранил оригинальное звучание и «уважение к оригиналу».
Князев отметил, что запись песни к мультфильму стала интересным и новым опытом. По его словам, команда «Рики» «подошла к вопросу адаптации трека со всем уважением к оригиналу и большой любовью к своему делу».
«Проклятый старый дом превратился в прекрасный старый дом, появился другой смысл – почему бы и нет? «Король и Шут» всегда был сказочным миром, в котором можно было укрыться от реальности. И я рад, что этот мир продолжает расширять свои границы», - подчеркнул музыкант.
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