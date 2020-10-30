Главный дирижёр Михайловского театра Ведерников умер в Москве
Главный дирижёр и музыкальный руководитель Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге Александр Ведерников умер на 57 году жизни. Печальное известие распространила пресс-служба этого государственного бюджетного учреждения культуры.
Смерть наступила минувшей ночью в Москве. Последним спектаклем, на котором Ведерников выступил в качестве дирижёра, стала опера «Сельская честь». Он был сыгран 4 октября на открытии оперного сезона, отмечает RT.
Александр Ведерников стал главным дирижёром и музыкальным руководителем Михайловского театра в феврале 2019 года. Балетную труппу тогда же возглавил испанский танцовщик и хореограф Начо Дуато.
В 1995 году Александр Ведерников основал симфонический оркестр «Русская филармония». С 2001 по 2009 годы был главным дирижёром, музыкальным руководителем Большого театра.
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