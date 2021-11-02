МХАТ имени Горького опроверг назначение Евгении Беркович

МХАТ им. Горького на своей странице в Instagram опроверг назначение режиссёра «Гоголь центра» Евгении Беркович. Ранее Беркович изменила в Facebook данные о месте работы, указав себя как режиссера МХАТ им. Горького.

«МХАТ им. М. Горького опровергает информацию, которая появилась в социальных сетях и телеграм каналах, о назначении Евгении Беркович на должность режиссера театра. Этот персонаж к театру не имеет никакого отношения», - сообщили в театре.



Евгения Беркович – участница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. С 2008 по 2013 училась в Школе-студии МХАТ на курсе Серебренникова, в режиссерской группе.

1 ноября пост художественного руководителя МХАТа покинул Эдуард Бояков. По его словам, уволиться несмотря на подписанный пятилетний контракт, ему предложил директор театра Владимир Кехман. Кто займёт место нового худрука МХАТ пока неизвестно.

