Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски

Два российских актера Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (признан в РФ иноагентом) вошли состав исполнителей нового фильма американского режиссера Даррена Аронофски «Пойман на краже», сообщает газета «Культура».

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Лента основана на романе Чарли Хьюстона, опубликованного в 2004 году. В центре сюжета – история американского бейсболиста, который оказывается втянутым в дела преступного мира.

В главной роли - Остин Батлер. В фильме также задействованы Зои Кравиц, Лив Шрайбер, Реджина Кинг, Мэтт Смит и рэпер Бэд Банни.

Ранее Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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