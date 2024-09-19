Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски
Два российских актера Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (признан в РФ иноагентом) вошли состав исполнителей нового фильма американского режиссера Даррена Аронофски «Пойман на краже», сообщает газета «Культура».
Лента основана на романе Чарли Хьюстона, опубликованного в 2004 году. В центре сюжета – история американского бейсболиста, который оказывается втянутым в дела преступного мира.
В главной роли - Остин Батлер. В фильме также задействованы Зои Кравиц, Лив Шрайбер, Реджина Кинг, Мэтт Смит и рэпер Бэд Банни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru