Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски

Лента основана на романе Чарли Хьюстона, опубликованного в 2004 году. В центре сюжета – история американского бейсболиста, который оказывается втянутым в дела преступного мира.

В главной роли - Остин Батлер. В фильме также задействованы Зои Кравиц, Лив Шрайбер, Реджина Кинг, Мэтт Смит и рэпер Бэд Банни.

Ранее Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

