Доронина попросила Путина обратить внимание на зарплаты актеров МХАТ

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина попросила президента помочь в конфликтной ситуации в театре, в частности, обратить внимание на зарплаты творческого коллектива. Об этом РИА Новости сообщил актер Андрей Чубченко, сопровождавший Доронину на мероприятии в Кремле.

По его словам, после получения госнаграды из рук Владимира Путина Доронина лично пообщалась с президентом. Артистка заявила, что коллектив театра был лишен надбавок в связи с чем их зарплаты сейчас составляют 25 тысяч рублей. Также президент театра отметила, что часть актеров были сняты с ролей.Отмечается, что ранее Доронина направила президенту соответствующие письма.

Кроме того, на минувшей неделе представители творческого сообщества также направили главе государства обращение с критикой нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требованием вернуть к руководству Доронину.



