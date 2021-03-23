Директор Музея Победы стал лауреатом премии президента РФ

Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы) Александр Школьник вошёл в число лауреатов премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2020 года. Он награждён за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщается на сайте Кремля во вторник, 23 марта.

Имена лауреатов на специальном брифинге объявил советник главы государства Владимир Толстой. Президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества также удостоены генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, руководитель поискового отряда «Шлиссельбург» и автор исторических панорам Дмитрий Поштаренко.

Кроме того, премию президента за вклад за вклад в развитие отечественного музыкального образования, популяризацию духового искусства получил создатель и руководитель детского духового оркестра «Бис Band» Александр Пунько.

Художнику Владимиру Зуйкову премия присуждена за вклад в развитие отечественного анимационного искусства и кинематографического образования, сообщили в Кремле.

