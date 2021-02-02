Большой театр сохранил генерального спонсора

Большой театр подписал договор о продлении сотрудничества с «Ингосстрахом». Страховая компания продолжит оказывать всестороннюю поддержку театру в статусе генерального спонсора до 2022 года.

В этом качестве компания выступает с сентября 2019 года. За это время партнеры запустили несколько знаковых проектов в области балетного искусства. Речь идет, в частности, о спектакле «Четыре персонажа в поисках сюжета» хореографов Брайана Ариеса, Симоне Валастро, Димо Милева и Мартина Шекса. Они приехали для работы в Москву во время пандемии.

Кроме того, в декабре 2020 года стартовал новый масштабный проект Большого театра при поддержке «Ингосстраха» – Молодежная балетная программа. Ее цель – создать молодым талантливым артистам из регионов России условия для творческого развития, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность выступать на главной сцене страны.

Планируется, что совместные проекты будут продолжены.

«Статус генерального спонсора Большого театра – огромная честь для «Ингосстраха», и мы рады, что было принято совместное решение о продолжении работы в таком формате. Убежден, что благодаря синергии двух таких сильных брендов впереди нас ждут новые достижения и грандиозные инициативы, которые будут способствовать популяризации искусства в России, в том числе и среди молодой аудитории», – заявил генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.

В свою очередь генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что благодаря сотрудничеству с «Ингосстрахом» даже в непростых условиях пандемии театру удалось продолжать выпускать новые спектакли и запустить Молодежную балетную программу. Он также выразил уверенность в реализации новых интересных проектов.

«Ингосстрах» регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях. Компанию связывают партнерские отношения с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Эрмитажем, Третьяковской галереей, Русским музеем, Историческим музеем.

