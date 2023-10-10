Арбенина опубликовала песню про «бар-мицву» перед нападением ХАМАС

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обнародовала новую композицию. Песня под названием «Бар-мицва» появилась в Telegram-канале артистки.

Под публикацией значатся даты 7–8 октября, а также теги «Израиль» и «апокалипсис сегодня». Бар-мицва — термин в иудаизме, означающий достижение еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия (13 лет и один день).

В тексе произведения, в частности, есть следующие слова: «Постарайся оставить им память о том, где хранятся их детские светлые сны. Всё наследство детей — золотое кольцо. И бар-мицва в последнюю ночь до войны». Арбенину цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» и публикует видео песни.

Именно 7 октября боевики ХАМАС совершили групповое нападение на территорию Израиля. В результате вылазки, по последней информации, погибли не менее 900 человек, 2,5 тысячи ранены. Израиль в ответ объявил войну движению. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли более 70 человек, около 4 тысяч пострадали.

