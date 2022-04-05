Власти Москвы предлагают аренду помещений для предпринимателей по льготной ставке

Пять нежилых помещений для представителей малого и среднего бизнеса можно будет арендовать на льготных условиях в ходе аукциона. Общая площадь объектов превышает 800 кв. м., а свободное назначение дает возможность использовать их под различные коммерческие цели. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Щербаков отметил, что аренда помещений по льготной ставке позволяет предпринимателям вести и развивать свой бизнес на выгодных условиях, что в свою очередь способствует росту конкуренции в городе. Глава департамента также подчеркнул, что Москва предлагает предпринимателям помещения во всех районах города. В настоящее время заявочная кампания идет по пяти объектам в четырех округах столицы: по двум помещениям на юге и по одному – на северо-востоке, юго-западе города и в Зеленограде. Все объекты сдаются сроком на 10 лет.

Минимальная льготная ставка аренды в этом году составляет 5 тысяч рублей за квадратный метр в год для объектов на первом этаже и выше, и одну тысячу рублей, если лот расположен в подвале.

Самое просторное из предлагаемых помещений – почти 352 кв. м. – находится в районе Орехово-Борисово Южное на первом этаже нежилого здания и имеет отдельный вход. Начальная цена аренды по нему составляет 1 млн 700 тысяч рублей в год. Еще одно помещение на первом этаже нежилого здания и с отдельным входом предлагается в Зеленограде в районе Силино. Начальная стоимость объекта площадью 206 кв. м. составляет 1 млн рублей в год.

В Даниловском районе Москвы на торги выставлен лот площадью почти 229 кв. м. в подвале жилого дома. Начальная ставка годовой арендной платы по нему составляет 228 тысяч 700 рублей. Еще два небольших помещения площадью 43 и 13 кв. м. предлагаются в Ломоносовском и Ярославском районах соответственно. Оба лота расположены на первых этажах многоквартирных домов, при этом самое маленькое помещение имеет отдельный вход. Начальная ставка годовой аренды по ним составляет 218 и 66,5 тысяч рублей.

Все предлагаемые лоты имеют свободное назначение и могут быть использованы предпринимателями в любых коммерческих целях. Наличие отдельного входа у лотов делает их удобным для посещения клиентов, позволяет оформить входную зону в стилистике организации. Заявки на участие в аукционе по всем объектам можно подать до 13 мая, торги пройдут 20 мая.

Узнать больше о выставленных на городские торги объектах, ознакомиться со всей документацией и правилами проведения аукционов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

