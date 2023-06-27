Вице-президент Союза торговых центров заявил об отсутствии господдержки

Торговые центры не получили должной поддержки от государства, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«Торговые центры, к сожалению, не получили поддержки от государства, как ресторанный бизнес. Единственную поддержку, которую мы получили путем долгих переговоров, это открытие государственных арендаторов, как МФЦ, отделения «Почты России», но на местах этот процесс замедляется, все зависит от чиновников», - рассказал он.

Гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН поддержал торговые центры, отметив, что судьба кафе и ресторанов в ТЦ зависит от их состояния.

«Ежегодно торговые центры платят от 100 до 300 миллионов и больше. Это колоссальные деньги, один миллион в день. Торговые центры платят за то, что просто существуют. Когда есть явный кризис, это непомерные платежи», - отметил он.

