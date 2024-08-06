В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в России в июле составила 3,57 млн рублей. Об этом сообщил сервис «Авто.ру Оценка», пишут Известия.

Аналитики исследовали опубликованные объявления и выяснили, что цены на авто снизились на 1% по сравнению с июнем. При этом стоимость машин упала более чем на 6% по сравнению с июлем прошлого года, тогда авто стоило в среднем 3,8 млн рублей.

Заметнее всего за месяц подешевели новые электрические кроссоверы Hongqi E-HS9 (на 8%, до 9,2 млн рублей) и Volkswagen ID.6 (6,4%, 5,3 млн). От 6 до 4,5% стоимости потеряли модели Exeed LX и RX, Zeekr. Ушедшие из России марки в июле демонстрировали рост средней цены. В частности, Mitsubishi Outlander третьего поколения прибавил 21% и стоит 4,6 млн рублей, Toyota Camry и BMW X5 подорожали на семь и пять процентов соответственно (до 5,3 млн и 16,2 млн рублей).

При этом цены на подержанные авто с пробегом возрастом до 15 лет сохраняются на одном уровне уже пять месяцев, такие машины стоят в среднем 2,1 млн рублей.

