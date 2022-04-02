В Новой Москве через аукцион можно приобрести земельный участок
2 апреля 202215:11
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Троицком административном округе Москвы.
Объект площадью 1612 кв. м. расположен в деревне Каменка Первомайского поселения. Начальная цена продажи земли составляет 4 млн 131 тысячу 282 рубля.
Приём заявок до 25 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru