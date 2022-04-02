В Новой Москве через аукцион можно приобрести земельный участок

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Троицком административном округе Москвы.

Объект площадью 1612 кв. м. расположен в деревне Каменка Первомайского поселения. Начальная цена продажи земли составляет 4 млн 131 тысячу 282 рубля.

Приём заявок до 25 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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