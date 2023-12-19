В Москве инвесторам предложили участок для строительства кафе на Варшавском шоссе

Инвесторы смогут построить придорожное кафе в селе Ознобишино на Варшавском шоссе. Для этого город выделил участок, который получит в аренду победитель онлайн-аукциона, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Площадь участка – более тысячи квадратных метров. Договор с инвестором подпишут на два с половиной года. Он сможет построить здесь двухэтажное здание и разместить парковку для сотрудников и посетителей. После оформления объекта в собственность арендатор получит исключительное право на приобретение участка. Торги пройдут 21 декабря, заявку можно подать до 18-го.

Также инвесторов приглашают на онлайн-аукцион по аренде участка на востоке столицы для строительства культурно-досугового центра. Как сообщили в Департаменте по конкурентной политике, договор аренды с победителем торгов подпишут на 4 года и 10 месяцев.

