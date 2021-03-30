Цены на автомобили в РФ выросли на 2-8% с начала года

Цены на автомобили в России выросли на 2-8% за первый квартал текущего года, и в дальнейшем их рост продолжится. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса дилеров.

По данным издания, многие производители за последние три месяца как минимум дважды повышали цены. Ожидается, что к августу стоимость автомобилей вырастет в среднем на 15% по сравнению с уровнем цен в начале года, сообщает Ura.ru.

Цены на модели Audi поднялись в среднем на 7%, Jeep и Fiat прибавили около 6%. Кроме того, подорожали автомобили Infiniti (2-3%) и российская марка Lada, за январь-март прибавившая 4% стоимости.

Как отметил представитель дилерского центра «Рольф» Владимир Мирошников, корректировка цен в этом году стала значительнее из-за нестабильности курса рубля. Еще один фактор, повлиявший на рост стоимости — нехватка микросхем, из-за чего доступность автомобилей стала ниже, отмечает телеканал «360».

