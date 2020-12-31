Центробанк повысил официальный курс евро на выходные и праздники
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на выходные и праздники, не изменился и составил 73,8757 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.
Европейская валюта стала дороже на 11,08 копейки, таким образом официальный курс евро составил 90,7932 рубля.
Ранее Сбер в ходе опроса выяснил, что 61% российских семей регулярно откладывают деньги и 87% из них предпочитают российский рубль, сообщает Ura.ru. Американский доллар выбирают 11% респондентов, а европейскую валюту - 6% опрошенных.
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