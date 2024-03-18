Столичные инвесторы смогут приобрести коммерческое помещение у метро «Сухаревская»
Столичные инвесторы смогут приобрести на торгах коммерческое помещение свободного назначения у метро «Сухаревская», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Площадь объекта – 111 квадратных метров. Будущий собственник сможет использовать его по своему усмотрению: открыть культурно-досуговое учреждение, офис, предприятие сферы услуг или торговли. К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица», – рассказал он.
Отмечается, что собственник получит лот с тремя комнатами и подсобными помещениями. Во всех комнатах есть окна, также имеется отдельный вход с улицы.
Аукцион пройдет в онлайн-формате на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку на участие можно подать до 26 марта. Участникам понадобится регистрация, а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Москва выставляет на торги различные лоты, витриной для которых выступает Инвестиционный портал Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru