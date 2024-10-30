Стоимость золота вновь обновила исторический максимум
30 октября 202410:05
Стоимость золота обновила исторический максимум, цена металла превысила $2800 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
В 09:39 мск фьючерс на драгоценный металл с поставкой в декабре стоил $2800,4 за тройскую унцию. Позже цены на золото незначительно замедлили рост. К 09:42 по Москве стоимость унции драгметалла составила $2800,1.
На минувшей неделе стоимость золота достигала рекордных $2740 за тройскую унцию, напоминает RT. Кроме того, на торгах цена фьючерса на драгметалл поднималась до $2747,7.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru