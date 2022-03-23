Собянин выделил грант на увеличение производства салатов и других зелёных культур
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении компании «РусЭко» гранта в 350 млн рублей, предназначенного для увеличения производства свежих салатов и других зеленых культур. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.
«РусЭко» — владелец первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД. Вертикальная ферма компании, расположенная на Каширском шоссе, является предприятием полного цикла, включающего посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку. Зелень выращивают непрерывно, среди производимой на городской ферме продукции — мелколистовые салаты (беби-лифы), пряные травы, микрозелень.
«Зеленые культуры выращиваются гидропонным методом — без использования пестицидов и прочих ядохимикатов. Они просто не нужны, так как благодаря стерильным условиям на городской ферме сорняки и вредители отсутствуют в принципе. Применяются только органические удобрения. В качестве почвы используется искусственный грунт», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, на предприятии действует лаборатория, контролирующая качество продукции и разрабатывающая прогрессивные технологии производства.
Сейчас ферма «РусЭко» производит до 25 тонн урожая в месяц, грант от правительства Москвы позволит увеличить производственные мощности до 100 тонн в месяц и потенциально заместить выпадающие объемы импорта.
Решение о выделении гранта от властей столицы — часть пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
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