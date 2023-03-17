Собянин: Столичный Портал поставщиков объединил сотни тысяч предпринимателей со всей страны
Субъекты Российской Федерации разместили на московском портале поставщиков порядка одного миллиона закупочных заявок. Такую статистику раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как напомнил градоначальник, в минувшем феврале этот столичный интернет-ресурс отметил 10-летний юбилей. Он был запущен с целью автоматизации закупок малого объема. В 2018 году проект было решено распространить на всю Россию.
По словам мэра, на сегодня портал поставщиков - востребованный межрегиональный инструмент поддержки бизнеса. К нему уже присоединились больше 290 тысяч поставщиков со всей страны. Кроме того, 51 тысяча заказчиков из 38 регионов опубликовали на ресурсе миллион закупок по потребностям на общую сумму почти 115 миллиардов рублей.
При этом, более 90% поставщиков на портале представляют малый и средний бизнес. Как подчеркнул Собянин, они получают гарантированный рынок сбыта и могут оперативно заключать сделки.
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