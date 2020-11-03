Сбербанк потребовал от Ozon миллиардный штраф за разрыв сделки

Сбербанк требует от российского маркетплейса Ozon штраф в миллиард рублей за расторжение сделки, Ozon не согласен с этим требованием и готов отстаивать свои права в суде, сообщает РБК.

Отмечается, что условия соглашения компаний неизвестны, однако сообщается, что Ozon разорвал договор в сентябре текущего года.

По данным маркетплейса, он получил уведомление от Сбербанка о необходимости выплаты штрафа или предоставлении объяснений, действительно ли были выполнены условия соглашения компаний.

Как отмечает Ozon, компания предоставила необходимые сведения, однако пока проблему со Сбербанком не удаётся решить мирным путём. Руководство маркетплейса не исключает возможности защиты своих интересов в арбитражном суде.

По информации РБК, представители компаний отказались от комментариев. Однако источник агентства рассказал, что компания и банк ведут коммерческий спор.

