Предпринимателям предложили продавать мороженое в центре Москвы

14 передвижных нестационарных торговых объектов (НТО) выставлены на торги в центре Москвы. Все они предназначены для продажи мороженого, напитков и выпечки. Ежемесячная плата за них начинается от 1,7 тысячи рублей. Принять участие в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса.

«Город предоставляет предпринимателям различные возможности для открытия и расширения бизнеса, в том числе реализует на торгах права на ведение коммерческой деятельности в НТО. Это могут быть кафе и пункты проката спортивного инвентаря, киоски и автоматы, сезонные точки продажи фруктов или елей, а также передвижные тележки с напитками, мороженым и выпечкой. В прошлом году с предпринимателями заключили договоры по 517 таким лотам на сумму 36,2 миллиона рублей», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также отметил, что мобильные торговые объекты позволяют начать бизнес без поиска и аренды помещения, а наличие единого фирменного оформления тележек делает их узнаваемыми по всему городу.

Наибольшее количество лотов – пять – расположено в Тверском районе, четыре - на Арбате и по одному в Мещанском, Пресненском, Басманном, Якиманке и Замоскворечье.

Самая большая плата установлена на 3 объекта – на Кузнецком мосту, Большой Дмитровке и Арбатской площади – в непосредственной близости от магистральных улиц и прогулочных маршрутов. По четырем лотам начальная ежемесячная плата не превышает двух тысяч рублей, по пяти варьируется от 4,5 тысячи до 5,3 тысячи рублей, а еще по двум составляет 10,6 тысячи рублей. Объекты удачно расположены в зонах большого потока пешеходов, рядом с остановками общественного транспорта и городскими зонами отдыха.

Все они имеют одинаковую площадь 2,5 метра, и подходят для круглогодичного или сезонного использования: с мая по октябрь осуществляется продажа мороженого и прохладительных напитков, в остальное время года – горячие напитки и выпечка. В осенне-зимний сезон допускается приостановка торговой деятельности, при этом ежемесячная плата в период простоя не взымается.

Договор с победителем торгов заключат на 5 лет. Подать заявку на участие в аукционе можно до 15 апреля, торги состоятся 20 апреля.

Узнать подробнее о конкурсе можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

