«Отказ от торговых центров»: Коммерческие помещения занимают 13% первых этажей в домах
Гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин отметил, что меняется формат потребления и формат магазинов.
Сегодня 500 тысяч метров квадратных уходит на коммерческие помещения в жилых домах, потребители все чаще отказываются от торговых центров, заявил гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.
«Россия – это страна тотального сервиса. Последние два года вводится меньше ста тысяч квадратных метров в Москве, а крупные девелоперы строят до пяти миллионов каждый. Коммерческие помещения занимают до 13% первых этажей. Если пять миллионов строит девелопер, это 500 тысяч метров квадратных уходит на коммерческие помещения. Это огромное количество помещений, их занимают не только Wildberries и Ozon, но и услуги, салоны, стоматология. Все приходят к месту обитания человека. Происходит перераспределение интересов от торговых центров к стрит-ритейлу. Меняется потребительская модель, меняется формат магазинов. Компании уменьшают свои торговые площади в ТЦ», - отметил он.
В Москве посещаемость торговых центров упала значительнее, чем в регионах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru