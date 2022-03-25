На западе Москвы через аукцион продадут два машино-места

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже двух машино-мест в Западном административном округе столицы.

Объекты площадью 14,6 и 17,8 кв. м. находятся в Можайском районе по адресу: улица Барвихинская, дом 20А. Начальная цена – 195 тысяч 900 рублей и 238 тысяч 800 рублей соответственно. Приём заявок до 20 апреля.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

