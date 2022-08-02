Москвичам предложили 100 машино-мест в Даниловском районе

100 машино-мест в Даниловском районе столицы выставлено на торги. Уже идет заявочная кампания по объектам, она завершится в период с 18 августа по 8 сентября.

«На торги выставлены 100 машино-мест в многоуровневом наземном паркинге. Там можно приобрести лоты площадью от 12,4 до 22,1 квадратного метра, что позволит автовладельцам подобрать подходящий вариант с учетом габаритов транспортного средства»,– рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, объекты будут реализованы на открытых аукционах, а принять в них участие смогут все желающие. Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Стоянка располагается по адресу: 2-й Павелецкий проезд, дом 14, недалеко от крупных транспортных магистралей – Дербеневской и Павелецкой набережной, жилых и деловых кварталов Даниловского района.

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