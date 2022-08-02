Москвичам предложили 100 машино-мест в Даниловском районе
100 машино-мест в Даниловском районе столицы выставлено на торги. Уже идет заявочная кампания по объектам, она завершится в период с 18 августа по 8 сентября.
«На торги выставлены 100 машино-мест в многоуровневом наземном паркинге. Там можно приобрести лоты площадью от 12,4 до 22,1 квадратного метра, что позволит автовладельцам подобрать подходящий вариант с учетом габаритов транспортного средства»,– рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, объекты будут реализованы на открытых аукционах, а принять в них участие смогут все желающие. Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Стоянка располагается по адресу: 2-й Павелецкий проезд, дом 14, недалеко от крупных транспортных магистралей – Дербеневской и Павелецкой набережной, жилых и деловых кварталов Даниловского района.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно получить на сайте economy.mos.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Венесуэльский депутат обвинил Британию в желании присвоить золотой запас республики
- В ЛНР сообщили о разрушении здания «Первомайскугля» из-за обстрела ВСУ
- СМИ: На Тайвань прибудет делегация США из шести человек во главе с Пелоси
- Юрист предупредил о новой схеме телефонного мошенничества со сменой номера
- Режим ЧС ввели в Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян
- СМИ: В Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за поддержку спецоперации
- В ГУР Украины рассказали о «совместных операциях» с Польшей
- Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»
- Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России
- Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru