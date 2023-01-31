Москва предлагает бизнесу два кафе в музее-заповеднике «Царицыно»

Москва предлагает предпринимателям открыть два киоска-кафе в музее-заповеднике «Царицыно». Городские торги на право размещения там нестационарных пунктов общественного питания назначены на 1 марта на площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 22 февраля, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Представителей малого и среднего бизнеса, которые выиграют аукцион, в течение пяти лет смогут вести круглогодичную торговлю выпечкой, сладостями, снеками, горячими и прохладительными напитками. Нестационарные объекты будут располагаться в разных частях парка: первый – в глубине заповедника у Оранжерейного моста на пересечении пешеходных маршрутов посетителей, второй – у одного из входов на улице Дольской.

Внешний вид будущих киосков определен единым архитектурным решением, которое разработано для музея-заповедника «Царицыно». Это каркасная металлическая конструкция площадью 10 квадратных метров с большой застекленной витриной. Внутри оборудовано рабочее место сотрудника, холодильные и морозильные камеры. Дизайн даёт возможность смонтировать навесную маркизу.

Начальная цена за право ведения торговли в нестационарном объекте составляет 35 тысяч рублей в месяц, окончательная стоимость будет определена по итогам онлайн-аукционов. Для участия в торгах необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация о недвижимости города, выставляемой на торги, публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

